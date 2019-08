(ANSA) – BERLINO, 16 AGO – Berlino torna a dividersi, ma per fortuna solo calcisticamente. Nel fine settimana riparte la Bundesliga e tra le protagoniste, oltre all’ambizioso Hertha, ci sarà anche la neopromossa Union Berlino. Il primo derby è previsto nel fine settimana del 2 novembre, in casa dell’Union. Mentre l’Hertha vuole costruire un nuovo stadio nella Berlino ‘occidentale’, l’Union ha già il tutto esaurito nel suo impianto da 22.102 posti in quella est, dove domenica riceverà il Lipsia per il grande esordio. E dove 450 fan esporranno le foto dei tifosi defunti – amici e parenti – così che possono essere ricordati. Per l’attesissimo incontro casalingo con il Borussia Dortmund, in programma sabato 31 agosto, il club ha deciso di affidarsi ad una lotteria per distribuire i biglietti. Era dal 2009, quando retrocesse l’Energie Cottbus, che una società dell’ex Germania Est non partecipava alla Bundesliga.