CARACAS – Termina ai quarti di finale l’avventura nella Coppa Sudamericana dello Zulia di Francesco Stifano. I lagunari si sono arresi sotto i colpi del Colón di Santa Fe per 4-0 grazie alle reti di Wilson Morelo (47’), Luís “la pulga” Rodríguez (65’), Tomás Chancalay (82’) e Federico Lértora (89’).

Dopo un primo tempo durante il quale i ragazzi di Stifano hanno retto bene gli arrembaggi degli argentini motivati dalla bolgia che hanno riempito le gradinate dello stadio Brigadier General Estanislao López, hanno ceduto nel finale.

Il Colón é partito con il piede sull’acceleratore alla ricerca del gol che ristabilisse la parità nel risultato globale, poi nella ripresa hanno spinto di più anche grazie al gol dopo appena due giri di lancette. Mentre lo Zulia ha cercato di colpire l’avversario in contropiede.

Nei minuti finali del match nelle file dello Zulia non solo erano saltati gli schemi, ma anche i nervi, e così ha chiuso la gara in nove uomini a causa delle espulsioni per somma d’ammonizioni di Gabriel Benítez (73’) e Jerry León (77’). C’era stato un terzo cartellino rosso, nei confronti di Luis Paz, ma poi, dopo aver consultato il Var l’arbitro ha cambiato il colore del cartellino.

Per i “maracuchos”, che con il passare dei turni si confermavano come una delle rivelazioni dell’attuale edizione della Coppa Sudamericana, i sogni di gloria sfumano nel peggiore dei modi con un pesante ko per 4-0.

Il Colón, per la seconda volta nella sua storia giocherà una semifinale in un torneo continentale, nel prossimo turno sfiderà la vincente del doppio confronto tra Atlético Mineiro e La Equidad.

Il tabellino

Colón – Zulia 4- 0 (globale 4 -1)

Reti: 1-0, m.47: Wilson Morelo. 2-0, m.65: Luis Rodríguez. 3-0, m.82: Tomás Chancalay. 4-0, m.89: Federico Lértora.

Colón (4): Leonardo Burián; Alex Vigo (m.46, Wilson Morelo), Lucas Acevedo, Emanuel Olivera, Marcelo Estigarribia; Fernando Zuqui, Federico Lértora, Christian Bernardi, Rodrigo Aliendro (m.78, Tomás Chancalay); Nicolás Leguizamón (m.67, Matías Fritzler), Luis Rodríguez. Allenatore: Pablo Lavallén.

Zulia (0): Leonardo Morales; Daniel Rivillo, Andrés Maldonado, Jerry León, Gabriel Benítez; Evelio Hernández, José Martínez, Albert Zambrano (m.72, Luis Paz), Frank Feltscher, Brayan Moya; Junior Paredes (m.80, Miguel Celis). Allenatore: Francesco Stifano.

Arbitro: Eber Aquino (Paraguay). Note: espulsi: Gabriel Benítez (m.73’) e Jerry León (m.77), entrambi espulsi per somma d’ammonizioni. Ammoniti: Colón: Aliendro, Rodríguez – Zulia: Martínez, Paredes, Feltscher, Paz. Stadio: Brigadier General Estanislao López, Santa Fe, Argentina.

(di Fioravante De Simone)