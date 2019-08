NEW YORK. – Falso allarme a New York, dove tre pacchi sospetti in giro per la città hanno fatto temere il peggio. I primi due, due pentole a pressione per la cottura del riso, hanno causato la chiusura della stazione della metropolitana di Fulton, a due passi dal World Trade Center. Un altro pacco è stato invece rinvenuto vicino a un cestino della spazzatura nell’area di Chelsea.

L’allarme è scattato di prima mattina, in una delle ore di punta della metropolitana. La polizia ha evacuato la stazione della metro di Fulton, la quinta più trafficata della città con circa 93.000 passeggeri al giorni, e chiamato subito gli artificieri, memore delle pentole a pressione che hanno colpito creando panico e morti durante la maratona di Boston nel 2013.

Nessuna traccia di esplosivo è però stata rinvenuta, neanche nel pacco a Chelsea. Le indagini proseguono per accertare chi c’è dietro i pacchi che hanno seminato paura. Al momento le autorità stanno cercando una “persona di interesse”, catturata dai video girati delle telecamere.

Si tratta di un ragazzo bianco, fra i 20 e i 30 anni, con indosso una maglietta blu con la scritta “Prime Day” e un tatuaggio sul braccio destro. Non è escluso possa trattarsi di un senzatetto. “Come sapete ci sono persone con carrelli della spesa che raccolgono cose in strada e poi le lasciano di nuovo in strada” afferma il vice capo della polizia, John Miller, mettendo in evidenza come l’uomo ricercato al momento sia solo un sospetto e non sia accusato di nessuna attività criminale.

In via precauzionale comunque i controlli sono stati intensificati in tutta la città, con un rafforzamento della presenza di polizia e anti-terrorismo nelle aree ritenute maggiormente a rischio.