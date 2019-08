BRASILIA. – Il ministro dell’Economia del Brasile, Paulo Guedes, ha affermato che se in Argentina l’opposizione kirchnerista sconfiggerà il presidente Mauricio Macri alle elezioni di ottobre, Brasilia potrebbe lasciare il Mercosur. Domenica scorsa, la coalizione composta da Alberto Fernández e Cristina Fernández de Kirchner ha sconfitto facilmente quella guidata da Macri nelle primarie argentine.

“Se (Cristina) Kirchner vorrà chiudere (l’economia), noi lasceremo il Mercosur. Se la vorrà aprire? Allora le darò il benvenuto”, ha dichiarato Guedes. Questa settimana, il presidente Jair Bolsonaro ha detto, riferendosi ai kirchneristi, che la loro vittoria significherebbe un ritorno dei “banditi di sinistra”.

Bolsonaro ha espresso sostegno alla rielezione di Macri durante le due visite che ha fatto quest’anno in Argentina, e in numerosi discorsi pronunciati in Brasile e in una visita negli Stati Uniti. Da Buenos Aires, Alberto Fernández ha definito Bolsonaro un “razzista e misogino”.

“C’è un’eccellente chimica tra i presidenti Macri e Bolsonaro, e tra loro due e Trump (…) ora, ovviamente, il destino è nelle mani degli argentini”, ha detto il ministro Guedes su cosa potrebbe accadere nel voto di ottobre. Il capo dell’Economia ha escluso che un peggioramento delle relazioni con l’Argentina, terzo partner commerciale del Brasile, possa causare gravi danni.

“Il nostro obiettivo è quello di recuperare la crescita. Quando il nostro Paese ha avuto bisogno dell’Argentina per crescere?”, ha dichiarato.