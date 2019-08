ANSA) – TORINO, 16 AGO – Anche oggi Cristiano Ronaldo si è allenato a parte per il lieve affaticamento all’adduttore sinistro accusato mercoledì mattina, nel giorno della passerella bianconera a Villar Perosa. I bianconeri hanno svolto una seduta unica oggi al Jtc della Continassa, alla vigilia dell’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato, domani sera in casa della Triestina. Prima della partenza per Trieste, domani mattina la Juventus si allenerà ancora a Torino.