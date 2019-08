(ANSA) – NEW YORK, 17 AGO – Il Dipartimento di Giustizia Usa ha emesso un mandato per la confisca della petroliera iraniana Grace 1, appena rilasciata dalle autorità di Gibilterra, sulla base di violazioni legali che includono la frode bancaria e il riciclaggio di denaro. Le autorità americana spiegano che la confisca riguarda il petrolio e i 995.000 dollari a bordo della petroliera che, affermano, ha cercato di accedere illegalmente al sistema finanziario americano per sostenere le consegne illegali alla Siria da parte del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica.