(ANSA) – ROMA, 17 AGO – Novak Djokovic e Daniil Medvedev si affronteranno in semifinale nel Western&Southern Open di Cincinnati. Il n.1 del mondo ha superato il francese Lucas Pouille in due set (7-6, 6-1), mentre il russo ha schiantato il connazionale Andrej Rublev con un secco 6-2, 6-3. L’incontro di Djokovic si è mantenuto in equilibrio nel primo set, mentre il secondo è stato senza storia. Unico intoppo un consulto con il medico richiesto da Nole per un dolore al gomito sinistro che comunque non lo ha condizionato. A Medvedev sono bastati 61 minuti per stendere Rublev, che si è trovato a sbattere contro un muro. Con il suo rovescio veloce ed elegante scambio dopo scambio ha scavato un divario che ha indotto Rublev a forzare e sbagliare sempre di più. Medvevev, invece, ha amministrato, controllato e accelerato senza strappi, ma con costanza. Alla fine ha costretto l’avversario a 26 errori gratuiti contro i suoi 11 e ulteriori 17 forzati.