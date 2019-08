(ANSA) – ROMA, 17 AGO – Non bastava il ko per 1-0 sul campo dell’Athletic, nella prima giornata della Liga. Da Bilbao il Barcellona ha riportato anche l’infortunio di Luis Surez, uscito al 37′ toccandosi in polpaccio destro. Gli esami cui è stato sottoposto in mattinata l’attaccante uruguaiano hanno confermato una lesione muscolare nel soleo, la cui evoluzione è da valutare. Il club catalano non accenna ai tempi di recupero, ma è certo che Suarez salterà la prossima partita di campionato, contro il Real Betis. Al momento si ipotizzano due-tre settimane di stop. L’infortunio di Suarez è lo stesso di Leo Messi, che non ha ancora giocato alcuna partita nella preseason.