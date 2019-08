(ANSA) – ROMA, 17 AGO – L’azzurro Pietro Aradori non parteciperà, per scelta tecnica, al Mondiale di basket in Cina con la Nazionale. Il ct, Meo Sacchetti, lo ha comunicato all’ala della Fortitudo, che è stato autorizzato a lasciare il raduno di Atene domani in giornata. Nel pomeriggio, intanto, l’Italia affronterà la Serbia nella seconda giornata del torneo dell’Acropolis ad Atene. Ieri, gli azzurri sono stati sconfitti dalla Grecia per 83-63.