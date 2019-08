(ANSA) – UDINE, 17 AGO – “Sono sicuro che questa squadra potrà fare bene per quella che è la sua realtà. La rosa è più o meno quella degli anni passati in questo momento. Penso che sarà una stagione con l’unico obiettivo di rimanere in serie A. Parlare di andare in Europa mi sembra una pazzia”. Il tecnico dell’Udinese Igor Tudor ha fissato così gli obiettivi stagionali della sua squadra nel corso della prima conferenza stampa alla vigilia di una gara ufficiale, quella di domani con il Sud Tirol in Coppa Italia. Tudor ha anche precisato, però, che “ogni allenatore vuole sempre fare meglio degli altri e che tutti desideriamo vedere l’Udinese in posizioni più alte” e che “non sono affatto scontento del mercato. Anzi sono contentissimo. Sono scontento quando sento parlare di Europa o di stagione del riscatto”. Sul fronte mercato, con l’ipotesi di una partenza di De Paul ancora aperta, a una settimana dal via ufficiale del campionato: ‘Il mercato ancora aperto è una delle più grandi stupidaggini’, ha commentato Tudor.