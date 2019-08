(ANSA) – ROMA, 17 AGO – Il ‘vecchio’ Real Madrid torna a casa con tre punti dalla trasferta a Vigo contro il Celta, esordio in Liga che era un po’ temuto in casa merengue dopo un precampionato poco brillante. Zidane si è affidato ai veterani e il 3-1 finale gli dà ragione, considerata l’assenza forzata di Hazard, mentre la scelta di schierare Gareth Bale dal 1′ si è rivelata azzeccata. Proprio un assist di Bale favorisce la rete del vantaggio merengue, realizzata da Benzema al 12′. Il Real cerca di gestire la gara ma prima dell’intervallo un errore di Odriozola permette al Celta di pareggiare, ma il gol viene annullato dal Var. A inizio ripresa i bianchi si trovano anche in dieci per l’espulsione di Modric, intervenuto duro su Denis e ‘beccato’ dalla Var. Pochi minuti dopo è Kroos a evitare guai peggiori, centrando la porta con un gran tiro dalla distanza. La terza rete è firmata da Vazquez, a 10′ dalla fine mentre per i padroni di casa il gol della bandiera arriva con Losada al 91′.