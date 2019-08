(ANSA) – ROMA, 17 AGO – “Giorno 4. Pos 46° 20′ N 015° 46′ W. Mangio e bevo bene, finora niente mal di mare. La vita sulla Malizia II è come fare campeggio sulle montagne russe!”: Greta Thurnberg, l’attivista sedicenne contro i cambiamenti climatici ha postato oggi su Twitter un aggiornamento del suo viaggio su una barca a vela ad emissioni zero verso New York. Un viaggio di due settimane, giunto oggi al quarto giorno di navigazione, quando mancano 2.500 miglia nautiche dalle coste Usa. Boris Herrmann, lo skipper del Malizia II, che ha a bordo quattro persone d’equipaggio, ha anche lui twittato oggi: “Quando non c’è vento e siamo in bonaccia… ah, il contrasto con ieri. Ci dà il tempo di lavarci e fare giochi di società… che Greta vince sempre!”. Ieri Herrmann aveva scritto di “condizioni poco confortevoli, tutti hanno un po’ di mal di mare”.