(ANSA) – ROMA, 17 AGO – Una Roma ordinata e sempre più dipendente dall’estro di Edin Dzeko e dalla ritrovata verve di Nicolò Zaniolo vince 3-1 (0-0) l’ultima amichevole di precampionato ad Arezzo. Dopo un primo tempo a reti bianche grazie alla buona partita difensiva della formazione che milita in Serie C, i giallorossi passano in vantaggio all’inizio della ripresa su rigore siglato da Perotti. Pari sempre dal dischetto dei padroni di casa e nuovo vantaggio giallorosso siglato dal bomber bosniaco fresco di rinnovo a sorpresa. Chiude il match il gol di Kluivert entrato nel finale. A otto giorni dall’esordio contro il Genoa ultime prove per Fonseca, che sceglie una formazione che si avvicina a quella titolare: in porta Pau Lopez, con Florenzi e Kolarov esterni e Jesus e Fazio centrali (in attesa degli ultimi movimenti di mercato in entrata). In mediana ci sono Cristante e Diawara. Conferme sulla trequarti: Under, Zaniolo e Perotti alle spalle di Dzeko ora al centro più che mai del progetto del nuovo tecnico portoghese.