(ANSA) – MILANO, 17 LUG – A 8 giorni dall’esordio in campionato, per il Milan risuona un sinistro campanello d’allarme. L’amichevole pareggiata 0-0 contro il Cesena doveva essere la grande prova generale verso Udine ma solo un fuorigioco millimetrico di Valeri (gol annullato al 17′) e una gran parata di Donnarumma (82′) su un colpo di testa ravvicinato di Butic salvano i rossoneri da una incredibile sconfitta contro una neopromossa in Serie C. La prestazione della squadra di Giampaolo – davanti ad Arrigo Sacchi e all’attuale dirigenza, esordio per Leo Duarte – è brutta nella forma e scadente nella sostanza, sulla falsa riga di quella già vista in Kosovo settimana scorsa e ben lontana dalle buone indicazioni americane: ritmi compassati, poca qualità in mezzo e attacco mal supportato e con movimenti ancora tutti da registrare. Piatek chiude il pre-campionato senza gol e per osservare la prima vera parata di Agliardi bisogna aspettare il 76′, su un pericoloso colpo di testa di Paquetà