(ANSA) – SAN GIOVANNI A PIRO (SALERNO), 18 AGO – Dall’alba la task force dei soccorsi é al lavoro per proseguire le ricerche di Simon Gautier, 27enne turista francese disperso sui monti del Golfo di Policastro, nel Salernitano, dallo scorso 8 agosto. È una corsa contro il tempo: le ricerche sono circoscritte su di un’area di 143 kmq compresa tra i territori di Policastro, Scario e Punta degli Infreschi. Si tratta di zone con crepacci e percorsi impervi non semplici da raggiungere. É scattata una gara di solidarietà per ritrovare Simon Gautier: oltre alle squadre ufficiali di soccorritori, sono decine i volontari che in questi giorni perlustrano, anche con l’aiuto di droni, i tantissimi sentieri collinari del Golfo di Policastro.