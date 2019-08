(ANSA) – ROMA, 18 AGO – “Il governo italiano può stare certo che, non appena avverrà lo sbarco, ci sarà la ridistribuzione di tutti i migranti a bordo degli Open Arms tra i paesi che hanno così concordato”. Lo riferisce il governo spagnolo nella nota con la quale ha annunciato la disponibilità ad accogliere i migranti a bordo della nave della ong. “La Spagna prenderà la sua parte in base a tale accordo, nonostante stia ricevendo un flusso di migranti attraverso il Mediterraneo occidentale maggiore dell’Italia”, continua il testo. Secondo quanto riferito da fonti di Madrid citate da El Pais, la Spagna accoglierà una quota pari al 10% dei migranti sulla nave, mentre gli altri saranno ridistribuiti in Francia, Germania, Portogallo, Lussemburgo e Romania. “I porti spagnoli non sono i più vicini né i più sicuri per Open Arms, ma al momento la Spagna è l’unico paese disposto ad ospitarli”, afferma la nota. La Francia accoglierà 40 migranti, secondo quanto riferito dal ministero dell’Interno francese.