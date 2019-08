(ANSA) – ROMA, 19 AGO – Il nuovo leader Justin Thomas. E poi il numero 1 mondiale Brooks Koepka, il sempre più sorprendente Patrick Cantlay e altri big del calibro di Rory McIlory e Jon Rahm. Questi alcuni dei 30 protagonisti che, a Atlanta, nel Tour Championship (22-25 agosto) si contenderanno il montepremi monstre da 15 mln di dollari destinato al vincitore della FedEx Cup 2019. Tra gli esclusi più illustri, Tiger Woods e Francesco Molinari che, così come Jordan Spieth e Phil Mickelson, sono rimasti fuori dal grande appuntamento di Atlanta. Thomas (salito al comando della classifica grazie al successo nel BMW Championship) dopo l’exploit del 2017 punta al bis per emulare proprio Woods. Mentre Koepka (scivolato dal primo al 3/o posto) vuole coronare un 2019 straordinario con l’ennesima dimostrazione di forza. Per Justin Rose (campione in carica) le possibilità di realizzare il back-to-back appaiono invece complicate. Il re di Rio 2016 è 17/o (-2) con 8 colpi da recuperare a Thomas. Impresa difficile, forse impossibile.