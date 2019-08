(ANSAmed) – TUNISI, 19 AGO – Almeno 37 migranti a bordo di un gommone sono stati salvati ieri dalla Guardia costiera libica 53 miglia a nord di Khoms. Lo rende noto la Marina libica sulla sua pagina Facebook. Dei 37 migranti, 29 sono del Sudan, uno del Mali, due della Mauritania, uno del Kenia, un altro della Somalia, due provenienti dallo Yemen e uno dalla Nigeria. ”Tutti i migranti sono stati trasferiti alla base della Guardia costiera di Khoms, dove hanno ricevuto cure mediche e umanitarie, ma non sono ancora stati consegnati all’Autorità di lotta contro la migrazione illegittima”, fa sapere ancora la Marina libica. Negli ultimi tempi la Marina libica ha criticato apertamente l’Autorità di Tripoli per il fatto che sempre più spesso i migranti soccorsi dalla Guardia costiera trascorrono molte ore sulle banchine in attesa di essere accolti nei centri per migranti.