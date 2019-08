(ANSA) – ROMA, 19 AGO – La petroliera iraniana, sequestrata a Gibilterra a luglio con l’accusa di trasportare petrolio in Siria e successivamente rilasciata, ha lasciato il porto del territorio britannico. Lo riporta la Bbc. La localizzazione marittima mostra la petroliera che si sposta verso est, nel Mediterraneo, e segnala Kalamata, in Grecia, come destinazione del viaggio. Ieri Gibilterra aveva respinto una richiesta degli Stati Uniti di confisca della nave, che ha cambiato il suo nome da Grace 1 a Adrian Darya-1. Gibilterra aveva dichiarato di non poter ottemperare alla richiesta di Washington di emettere un nuovo ordine di sequestro, perché le sanzioni statunitensi contro l’Iran non si applicano nell’Unione europea. Il sequestro della nave iraniana, avvenuto il 4 luglio, aveva scatenato una crisi diplomatica tra Regno Unito e Iran, che si è intensificata dopo che Teheran ha a sua volta sequestrato una petroliera battente bandiera britannica e di proprietà svedese, la Stena Impero, che rimane bloccata.