(ANSA) – ROMA, 19 AGO – In Inghilterra ne sono certi: c’è l’accordo per il trasferimento di Alexis Sanchez in prestito dal Manchester United all’Inter. Lo scrive l’edizione online del tabloid ‘Sun’, che riporta la notizia lanciata per prima dalla britannica Sky Sports. Secondo il ‘Sun’ il cileno ex Udinese sarà in Italia già da domani, per sottoporsi alle visite mediche di rito. La formula del passaggio in nerazzurro della ‘Maravilla’ cilena sarebbe quella di un prestito gratuito: l’Inter pagherebbe metà dell’ingaggio di 505mila sterline (circa 550mila euro) a settimana, con il riscatto già fissato a 15 milioni di euro. Il giocatore avrebbe già ottenuto dai dirigenti interisti il via libera per indossare la maglia numero 7.