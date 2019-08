(ANSA) – PARMA, 19 AGO – Tragedia sul lavoro, questo pomeriggio, a Faeto di Varano de’ Melegari, piccolo centro dell’Appennino parmense. Un operaio di 39 anni è rimasto ucciso dalla ruspa che stava utilizzando su un pendio. Il mezzo, per cause ora oggetto di indagine, si è improvvisamente ribaltato ed ha schiacciato l’uomo, rimasto ucciso sul colpo. Su quanto successo ora indagano i Carabinieri e la Medicina del Lavoro. L’uomo, residente nella zona, lavorava in una impresa di movimentazione terra.(ANSA).