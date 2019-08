(ANSA) – ROMA, 19 AGO – Il concerto inaugurale di Euro 2020 si terrà all’interno del Colosseo. La notizia è stata annunciata dalla Figc sul proprio sito, in cui anticipa alcuni particolari della cerimonia inaugurale del primo Europeo di calcio itinerante della storia. La manifestazione si terrà lungo via dei Fori Imperiali, nel cuore di Roma, dove saranno allestiti due palchi, uno a largo Corrado Ricci e un altro pochi metri distante, all’interno dell’Anfiteatro Flavio. Ad esibirsi saranno artisti internazionali, con cui Uefa e Campidoglio sono ancora in trattativa. Il centro della Capitale farà da cornice a numerose iniziative. Piazza del Popolo ospiterà un football village, con maxischermi per seguire le partite, e una fan zone. L’Europeo, in programma dal 12 giugno al 12 luglio, toccherà dodici città europee, compresa la capitale d’Italia: all’Olimpico si giocheranno quattro gare, tre della fase a gironi e una dei quarti di finale, e soprattutto la gara inaugurale. Ancora da definire le date precise degli eventi in programma.