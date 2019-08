(ANSA) – ROMA, 20 AGO – “Frustrante e deludente”. Esprime così il suo disappunto Tiger Woods dopo aver mancato la qualificazione per il Tour Championship (22-25 agosto ad Atlanta), ultimo evento della post-season PGA Tour che incoronerà il campione 2019 della FedEx Cup (bottino da 15 milioni di dollari). Vincitore del torneo nel 2018, il californiano – fuori dai primi 30 player – non potrà dunque difendere il titolo conquistato l’anno scorso. “La vittoria del 2018 – il commento di Woods – mi ha dato lo slancio per impormi ad Augusta. Lì sono tornato ad acquisire consapevolezza nei miei mezzi. Ora sono amareggiato, darò il massimo per tornare presto ai miei livelli”. (ANSA).