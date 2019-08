(ANSA) – ROMA, 20 AGO – “Caro Giuseppe, oggi è un giorno importante. Il giorno in cui la Lega dovrà rispondere delle proprie colpe per aver deciso di far crollare tutto, aprendo una crisi in pieno agosto, in spiaggia, solo per ricorrere i sondaggi. Oggi al Senato, i ministri M5S saranno al tuo fianco. Ci presenteremo a testa alta. Qualunque cosa accada, volevo dirti che è stato un onore lavorare insieme in questo governo. Sei una delle scelte di cui vado più fiero nella mia vita. Sei una perla rara, un servitore della Nazione che l’Italia non può perdere. Forza amico mio!”. Lo scrive su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio, nel giorno in cui il premier andrà a riferire al Senato.