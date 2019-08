(ANSA) – CARNAGO (VARESE), 20 AGO – ”Ci sono due terzini in uscita. Per Correa non c’è nessuna novità, per André Silva invece è tutto fermo. Il mercato è ancora aperto perché mancano due settimane, la priorità è alle cessioni”. Il dt del Milan, Paolo Maldini, fa così il punto sul mercato al termine della conferenza di presentazione di Rafael Leao, Leo Duarte e Ismael Bennacer.