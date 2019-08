(ANSA) – CATANZARO, 20 AGO – E’ stato bloccato da alcuni residenti, preoccupati per quanto stava accadendo, un uomo ritenuto il presunto autore di un incendio scoppiato in mattinata a Catanzaro in via Mottola d’Amato nella zona nord della città, a poca distanza dalle abitazioni. Il rogo che ha interessato un’area, in parte coltivata ad uliveto e in parte ricoperta da macchia mediterranea, ha sviluppato delle alte colonne di fumo visibili anche a distanza. Sul posto sono intervenuti uomini e mezzi del Comando provinciale dei vigili del fuoco che hanno lavorato per circoscrivere e spegnere l’incendio evitandone la propagazione verso l’abitato. Accertamenti sono in corso da parte della Polizia di Stato. Un altro incendio si è sviluppato, sempre nel capoluogo, in località Siano a non molta distanza dalla casa circondariale. Sul posto con i vigili del fuoco anche un mezzo aereo che ha effettuato diversi lanci di acqua e liquido ritardante.