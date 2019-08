(ANSA) – PARMA, 20 AGO – Diversi scheletri umani, la cui datazione è ancora da stabilire, sono stati rinvenuti sotto la pavimentazione dell’Ospedale Vecchio di Parma, edificio oggetto di restauro in queste settimane. I resti, riporta la Gazzetta di Parma, erano coperti da un pannello di legno nel pavimento. Ancora non è stato definito il numero di scheletri presenti, alcuni ancora con lembi di tessuti e ricoperti da brandelli di stoffa. Sul ritrovamento indaga la Procura della Repubblica di Parma assieme ai carabinieri. L’area è stata posta sotto sequestro in attesa del recupero dei resti per la loro esatta datazione. Del caso si occuperà il medico legale Rossana Cecchi insieme a un antropologo forense e a un’archeologa. L’edificio, dal Medioevo sino agli anni Trenta, ospitava l’ospedale della città, poi è diventato sede dell’Archivio di Stato.