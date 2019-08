CARACAS – La tasa oficial del dólar y el tipo de cambio paralelo aumentan aceleradamente en Venezuela, lo que ha generado que la moneda estadounidense alcanzara los 13.921,47 bolívares por dólar, mientras que en el mercado paralelo la divisa se encuentra en los 15 mil bolívares.

Meses atrás, el Banco Central de Venezuela (BCV), ordenó incrementar el encaje legal a 100%, como una estrategia para detener la hiperinflación y contener el tipo de cambio en el país.

El economista, Leonardo Buniak, considera que el BCV no logró su objetivo, porque generó una caída en la actividad económica y colapsó el sector productivo del país.

Acotó que el ritmo inflacionario y la presión cambiaria también incrementaron considerablemente.

El experto aseguró que el principal factor que impacta al mercado cambiario es la falta de confianza y credibilidad en el bolívar junto con las capacidades del BCV de solucionar el problema económico.

“Cuando los agentes económicos consideran que las cosas van a marchar mal y que hay errores en la ejecución de las políticas económicas, comienzan a descontar anticipadamente los efectos previsibles de un fracaso en la economía del país”, explicó.

Referente al tema, el también economista, Jesús Casique, manifestó que no le extraña la volatilidad del mercado cambiario venezolano.

El tipo de cambio se está apreciando, como es lógico. El costo de un dólar en Venezuela está muy por debajo de las cifras de hiperinflación; y la economía venezolana está plena de desequilibrios, el gobierno continúa con su política de financiamiento del déficit fiscal; se sigue emitiendo dinero sin respaldo de producción, entre otros aspectos”, expresó Casique.

Indicó que nada ha cambiando en cuanto a correctivos de este panorama. Destacó que no existe una estrategia clara de corregir los problemas estructurales de la economía nacional.

“En este momento ningún dólar es caro, el mercado se seguirá moviendo y el dólar seguirá al alza. Además, el Banco Central de Venezuela ha ajustado el precio del dólar oficial en las mesas de cambio pretendiendo alcanzar a la tasa paralela y es poco probable que lo haga. Por eso el poder de compra del bolívar está destruido, nadie quiere la moneda nacional, sino protegerse en la extranjera”, puntualizó Casique

Asimismo, Buniak señaló que como alternativa los agentes económicos en Venezuela han dolarizado sus haberes.

Agregó que con el bolívar ocurre lo mismo que con la criptomoneda oficial, El Petro.

“El Petro no ha existido ni va a existir, porque es dinero virtual fiduciario, es decir, que el valor depende de la confianza del público para usarlo, ya sea como forma de pago, o como unidad de cuenta. No hay confianza en él porque no hay confianza en quien lo emite”, aseguró.