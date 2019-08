(ANSA) – BOLOGNA, 20 AGO – Niente mondiali di basket in Cina per Milos Teodosic. Il play serbo rientrerà a Bologna per curarsi presso la struttura Isokinetic, in seguito a un infortunio riportato nella sfida tra Serbia e Lituania del 10 agosto. A comunicarlo, il ct della Serbia e allenatore bianconero Djordjevic, che ha parlato ai media nazionali alla vigilia della partenza per la Cina, e pure il club virtussino, attraverso le dichiarazioni dell’ad Luca Baraldi: “Ringraziamo la Serbia – ha detto – per la sensibilità e disponibilità dimostrate, sappiamo bene cosa rappresenti Milos in patria. Ci dispiace non possa andare in Cina, ma è giusto mettere la salute ed il recupero del giocatore al primo posto e questo faremo anche noi”. “Abbiamo davanti agli occhi – ha proseguito – numerosi esempi di top player infortunati, serve grande attenzione e tanto scrupolo davanti a un calendario sempre più pressante. Ci sono troppi infortuni e i grandi giocatori vanno tutelati perché sono loro i protagonisti dello spettacolo”.