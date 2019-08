(ANSA) – ROMA, 20 AGO – “Alla fine di questo dibattito mi recherò dal presidente della Repubblica per dimettermi”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, intervenendo nell’Aula del Senato. “La crisi in atto compromette l’azione di questo governo che qui si arresta”, ha sottolineato durante il suo discorso. “Ora il presidente della Repubblica – ha aggiunto – guiderà il Paese in questo passaggio delicato. Colgo l’occasione per ringraziarlo per il sostegno che mi ha dato”.