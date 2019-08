(ANSA) – GENOVA, 20 AGO – “Qualcuno pensa che abbia voluto recuperare affetto e interesse per i tifosi con questo mercato ma ripeto che la società Genoa è in vendita e spero sempre arrivi qualcuno di serio con un cartello che dica ‘sono io che voglio comprare il Genoa’. Perché nonostante tutto vedo che all’orizzonte di compratori ce ne sono pochissimi e quei pochi non sono affidabili”. Lo ha detto il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, a Pegli. “Non mi illudo e della contestazione non mi interessa perché so che continuerà. Ma dico a quei tifosi: state tranquilli che il Genoa è comunque in vendita. E lo dico ad alta voce: il Genoa è in vendita”. “A me piacerebbe tornare allo stadio – ha detto ancora Preziosi – e ai ragazzi ho detto: siete voi la chiave per fare capire che abbiamo costruito una società seria. In fondo un presidente ha diritto di seguire la sua squadra. Ma c’è una contestazione in atto. I tifosi hanno il mio rispetto ma non mi sono piaciute certe offese. Se poi la contestazione è ‘Preziosi vattene’, ne prendo atto”.