(ANSA) – ROMA, 20 AGO – Carlo Calenda non andrà domani alla direzione nazionale Pd al Nazareno, secondo quanto si apprende. L’eurodeputato di Siamo Europei, che più volte ha detto di voler lasciare il partito democratico in caso di dialogo e accordo con il M5S, ritiene che “la direzione sia stata delegittimata dalle dichiarazioni di Renzi e dei capigruppo in Parlamento che contraddicono la linea approvata all’unanimità nella precedente direzione”, linea di chiusura al MoVimento. “Ci siamo calati le braghe con i 5S – scrive Calenda su Twitter – senza aspettare i tempi della crisi e del Partito. Solo per ragioni di protagonismo”.