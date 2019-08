(ANSA) – ROMA, 20 AGO – “Quando si parla di ‘renziani’ in genere si intende quello che voi chiamate Giglio Magico, cioè io, Luca Lotti e Maria Elena Boschi. Io non parlo per Luca e Maria Elena ma se dovessi dare un suggerimento direi che sarebbe naturale che noi tutti restassimo fuori” da un eventuale nuovo governo. Lo ha detto Matteo Renzi parlando con i cronisti in Senato. “Il Governo se nasce – ha aggiunto – è a servizio pubblico del Paese, non per risolvere i problemi dei partiti”.