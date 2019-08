CARACAS – La encuesta de coyuntura industrial del segundo semestre de 2019 presentada por Conindustria, refleja que sólo 19% de las fábricas venezolanas están operativas, siendo las pequeñas y medianas industrias las más afectadas.

Adán Celis, presidente del gremio, dijo que las políticas públicas del actual gobierno no propician confianza en el país ni en su economía, y eso es clave para cualquier economía, pues si no la hay no se producen inversiones y en consecuencia puestos de trabajo.

Comentó que lo correcto sería aumentar las líneas de producción, pero las pocas inversiones efectuadas se orientan hacia el mantenimiento de lo existente.

Por otra parte, el sondeo desprende que 78% de la muestra ha reducido sus ventas y para la reactivación sectorial se necesitan al menos 15 mil millones de dólares.

Por otra parte, Celis denunció que ha ingreso al Venezuela productos y alimentos sin los controles sanitarios exigidos, lo que afecta a la industria nacional y a los consumidores que pudieran ingerir productos sin ningún control ni supervisión