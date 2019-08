(ANSA) – ROMA, 20 AGO – Continua a stentare l’Ajax nei preliminari di Champions League. La squadra olandese, nell’ andata dei playoff, ha pareggiato 0-0 a Cipro con l’Apoel Nicosia, finendo inoltre la partita in dieci per l’espulsione di Mazraoui per doppia ammonizione. Negli altri due incontri odierni, lo Slavia Praga ha vinto 1-0 in casa dei romeni del Cluj con una rete di Masopust al 28′ pt mentre il Bruges si è imposto con lo stesso punteggio in Austria sul Lask Linz. In gol Vanaken al 10′ su rigore. Gare di ritorno tra una settimana.