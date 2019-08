ROMA. – L’esplosione del governo giallo-verde e il durissimo attacco di Giuseppe Conte a Matteo Salvini aprono i siti d’informazione di tutto il mondo. Da Le Monde a El Pais, dalla Bbc al Guardian alla Cnn, le dimissioni annunciate dal premier nell’aula del Senato sono da subito diventate breaking news sui portali internazionali.

“Il primo ministro italiano lancia un feroce attacco a Salvini e si dimette”, è il titolo scelto dalla Bbc, che sottolinea le accuse a Salvini di essere “un irresponsabile”. L’Italia è stata il tema principale anche dell’edizione internazionale della Cnn americana, che ha aperto titolando “il primo ministro italiano distrugge il partner di coalizione ‘irresponsabile'” e poi si dimette. Il sito dell’emittente Usa ha proposto anche un live blog sulla crisi politica italiana.

Le dimissioni di Conte in prima anche sul sito del quotidiano francese Le Figaro mentre Le Monde, annunciando la caduta del governo italiano, sottolineato che la decisione “arriva dopo diverse settimane di crisi politica innescata dal ministro degli Interni, Matteo Salvini”.

Sempre in apertura, la pagina web del britannico The Guardian titola “il primo ministro italiano si dimette con un attacco all’opportunista Salvini”. E mentre il Times parla di “caos politico”, il tedesco Der Spiegel riporta lapidariamente che “il primo ministro italiano Conte annuncia le dimissioni”. “Conte si dimette da primo ministro italiano e accusa Salvini di aver scatenato la crisi”, scrive El Pais, mentre El Mundo fotografa la crisi di governo sottolineando che ora si apre “un futuro incerto” per l’Italia.