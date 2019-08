(ANSA) – ROMA, 21 AGO – “Penso che la discontinuità debba essere ricercata rispetto anche alle esperienze che hanno riguardato il partito democratico, se apriamo una fase nuova è giusto che sia una fase nuova per tutti”. Lo afferma il vicesegretario pd Andrea Orlando a Radio24 in Ma cos’è quest’estate. “Partiamo dalle cose da fare e poi ci possono essere esigenze delle forze politiche di avere esponenti che in qualche modo svolgano una funzione di raccordo e di continuità, però sarebbe un po’ un Frankenstein, un governo che sia la somma delle compagine del governo Conte più dei governi Renzi e Gentiloni”. Per Orlando, non è possibile “costruire oggi una maggioranza diversa con lo stesso presidente del consiglio. Conte ha dato ieri segno di un sussulto apprezzabile, ma francamente mi pare che ci sia un tratto di trasformismo nel cambiare maggioranza e mantenere parte dello stesso esecutivo. Credo che sarebbe più logico pensare a un esecutivo nel quale si introduca una netta discontinuità”.