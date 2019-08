(ANSA) – FIRENZE, 21 AGO – Franck Ribery è sbarcato a Firenze con un volo privato, pronto per iniziare la nuova avventura con la Fiorentina. Ad accoglierlo molti tifosi, radunatisi all’esterno dell’aeroporto di Peretola, proprio per salutare il campione francese. Per lui una mattinata di visite mediche, incontri e firme, in attesa dell’ufficialità da parte del club viola.