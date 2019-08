(ANSA) – KABUL, 21 AGO – “Settimana intensa a Washington, per discutere di dove siamo e dove andremo. Ora tappa a Doha, dove tenteremo di chiudere sulle rimanenti questioni. Noi siamo pronti, vediamo se lo sono anche i Talebani”: lo ha scritto su Twitter Zalmay Khalilzad, l’inviato speciale Usa per l’Afghanistan, alla vigilia del nono round negoziale con gli insorti afghani in Qatar. Secondo le fonti afghane, questo incontro potrebbe essere quello decisivo per arrivare a un’intesa di pace, che aprirebbe poi la strada a un confronto diretto tra talebani e governo di Kabul. Khalilzad incontra i talebani dall’ottobre del 2018.