(ANSA) – FIRENZE, 21 AGO – “Questo è davvero un gran bel giorno, siamo tutti felici per l’arrivo di Ribery”. Così Joe Barone, l’uomo di riferimento del proprietario della Fiorentina Rocco Commisso. C’è grande euforia all’interno della Fiorentina e tra i tifosi per l’approdo del campione francese appena sbarcato a Firenze. “Domani sera lo presenteremo a tutta la città – ha annunciato Barone – apriremo lo stadio Franchi perché tutti possano salutare Ribery, ci aspettiamo un Franchi pieno come merito questo campione”. Intanto Commisso è atteso per venerdì, per salutare il neo acquisto e spronare la Fiorentina in vista del debutto in campionato contro il Napoli.