(ANSA) – ROMA, 21 AGO – E’ tempo di campionato: quello di C parte con gli anticipi del 24 agosto e si concluderà il 26 aprile. Al termine della regular season, spazio ai Playoff. La 1/a di campionato si caratterizza per una novità: i club utilizzeranno il pallone celebrativo C60, che ricorda la nascita della C con Artemio Franchi, che siglò l’atto, il 13 luglio 1959. “Tra 72 ore parte una nuova stagione e un nuovo campionato di C – spiega Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro – è la C di cuore e coraggio. E’ quello che mettono in campo le 60 squadre ai nastri di partenza, ma sono anche due valori che ritroviamo sugli spalti con i tifosi. A pochi giorni dal fischio di inizio della stagione 2019/20, che si preannuncia di qualità, voglio rivolgere un grosso in bocca al lupo a tutte le 60 società, che rappresentano città uniche e le tradizioni del nostro Paese”. “Sarà un campionato ‘diverso’ – aggiunge Ghirelli -. Siamo vicini a esigenze tifosi e li abbiamo ascoltati: si torna, infatti, a disputare partite in giorni e orari fissi”.