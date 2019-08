(ANSA) – ROMA, 21 AGO – I 5,9 chilometri del Circuito di Silverstone ospiteranno il dodicesimo appuntamento stagionale della MotoGP 2019. E, per il secondo anno consecutivo, ad accogliere team e piloti sarà un asfalto completamente rivisto, dopo i problemi di drenaggio emersi durante la scorsa edizione. Una incognita per tutti e un ulteriore banco di prova per l’Aprilia Racing Team Gresini. L’adattamento alla nuova superficie e la tradizionale variabilità metereologica definiranno le strategie di squadre e piloti, sin dalla prima sessione. Copione che Aleix e Andrea hanno ben chiaro: continuare lo sviluppo della Aprilia RS-GP e preparare al meglio la gara di domenica. A Silverstone – afferma Aleix Espargaro’ – spero di potermi avvicinare al gruppo dei migliori, prestazione che purtroppo ci è mancata in Austria. Le incognite per il prossimo weekend sono molte ma la strategia per me è sempre la stessa: dare il 100% e sfruttare al massimo il pacchetto tecnico”.