(ANSA) – ROMA, 21 AGO – Neymar si allontana dal Barcellona. Secondo Le Parisien, infatti, il Paris Saint Germain ritiene inaccettabile l’offerta avanzata dal club blaugrana per far tornare il brasiliano in Catalogna. Il club parigino, infatti, è disposto a cedere il fantasista in prestito con obbligo di acquisto, mentre il Barcellona avrebbe offerto due tranche da 20 milioni da pagare in due sessioni di calciomercato e l’obbligo di acquisto solo dopo la seconda.