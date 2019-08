(ANSA) – FIRENZE, 21 AGO – Anche per la sua nuova avventura a Firenze, Franck Ribery indosserà la maglia numero 7 che ha contraddistinto la sua carriera: ad annunciarlo è la Fiorentina, attraverso i propri canali ufficiali. Sarà un altro neoacquisto, il centrocampista cileno Erick Pulgar, a cedergliela, dopo che l’aveva scelta in omaggio al connazionale David Pizarro. La maglia numero 7 di Ribery già oggi è in vendita nei vari Fiorentina store.