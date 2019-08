(ANSA) – LAHTI (FINLANDIA), 21 AGO – Successo cinese nella gara di Skeet donne della ‘tappa’ finlandese della Coppa del Mondo di tiro a volo, a Lahti. A vincere è stata Meng Wei, che oltre all’oro ha conquistato anche la carta olimpica per Tokyo 2020, mentre le due azzurre Chiara Di Marziantonio e Martina Bartolomei hanno centrato l’obiettivo della finale ma non sono riuscite a salire sul podio. Lo hanno invece fatto le statunitensi Catlin Connor e Amber English, rispettivamente argento e bronzo, mentre la seconda carta olimpica in palio è andata alla tedesca Nele Wissmer. La Di Marziantonio, fresca vincitrice dell’oro alle Universiadi di Napoli, si è qualificata per il round decisivo con il punteggio di 115/125 +1 +11 che le è valso il dorsale numero cinque e ha terminato la sua corsa alle medaglie in quarta posizione con 34/40. L’aretina Bartolomei dopo aver conquistato il dorsale n.3 con 115/125 +2 ha faticato a prendere il giusto ritmo e con 14/20 si è arresa alle avversarie al primo sbarramento, quello del 6/o posto.