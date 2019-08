NAPOLI.- Mentre i tifosi sognano Icardi e James, Carlo Ancelotti aspetta con impazienza lo sbarco a Castel Volturno di Hirving Lozano, la prima solida realtà del nuovo attacco del Napoli.

L’esterno messicano, 24 anni, è sbarcato oggi a Roma per le visite mediche e fermerà un contratto quinquennale con gli azzurri: prenderà 4,5 milioni all’anno e al Psv De Laurentiis verserà 42 milioni di euro.

Una cifra che il club azzurro ritiene possa salire molto nei prossimi anni, tanto che avrebbe blindato il calciatore con una clausola rescissoria da 130 milioni di euro.

Lozano non è molto conosciuto dai tifosi ma è la stella probabilmente più brillante del calcio messicano attuale che ha dovuto rinunciare a lui per la Gold Cup a causa di un infortunio al ginocchio subito lo scorso maggio.

Il messicano non ha potuto alzare il trofeo con i compagni di squadra ma si è ripreso, tornando in campo con il Psv per le qualificazioni alla Champions League contro il Basilea e poi per l’avvio del campionato olandese, interrotto per una botta alla caviglia che è stata attentamente esaminata nelle visite mediche di oggi, finite con l’ok all’affare.

Esterno di muscoli, qualità e velocità, Lozano arriva in Italia dopo due anni al Psv in cui ha giocato 79 partite, segnando 40 gol e firmando 23 assist tra campionato e coppe, un bottino che ha colpito sia il ds azzurro Giuntoli che il técnico Ancelotti che punta su di lui per la successione a José Callejon, che inizia sabato quella che sarà probabilmente la sua ultima stagione al Napoli.

Ma Lozano ha proprio il profilo che vuole il tecnico romagnolo, la capacità cioé di giocare tra le linee e dare imprevedibilità all’attacco del Napoli.

Il messicano dovrebbe prendere la maglia numero 11 di Ounas, che con il suo arrivo partirà verso il Nizza o il Lilla. Lozano alla prima di campionato non ci sarà, ma Ancelotti conta di averlo già pronto per la sfida con la Juventus a Torino.

Intanto i tifosi aspettano un ultimo colpo con la pazienza del presidente De Laurentiis nei confronti di Icardi che è in esaurimento e la trattativa potrebbe chiudersi nei prossimi giorni se l’argentino non deciderà per l’azzurro, mentre l’Inter sarebbe pronta domani a incassare i 60 milioni napoletani.

Nebbie anche nella negoziazione per James Rodriguez che sembra ogni giorno più vicino a restare al Real Madrid. Intanto Ancelotti prepara l’esordio in campionato a Firenze, dove al centro dell’attacco ci sarà probabilmente Mertens visto che anche oggi Milik si è allenato a parte per recuperare dal problema agli adduttori che lo affligge ormai dallo scorso 10 agosto.