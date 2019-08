ROMA.- Una pista lunga e veloce dove la Yamaha si è trovata spesso e volentieri a suo agio. Valentino Rossi comincia con sensazioni più che positive la settimana che lo porterà a Silverstone domenica prossima per il Gran Premio d’Inghilterra classe MotoGp.

Il pilota pesarese si augura solo che non ci sia brutto tempo in occasione di qualifiche e gara sul tracciato britannico che anche questa volta riserverà ai piloti un asfalto completamente nuovo e quindi tutto da scoprire, dopo i problemi di drenaggio emersi durante la scorsa edizione.

“Adoro Silverstone, è tra i miei primi 5 circuiti preferiti. Mi piace molto perché è una pista vecchio stile. È molto lungo, fare un giro è come fare un viaggio da un posto all’altro, ed è tecnico: ha tutto. Quando sei veloce, è un grande piacere guidare lì”.

I 5,9 chilometri del circuito di Silverstone ospiteranno il dodicesimo appuntamento stagionale della MotoGP 2019 con l’incognita per tutti del nuovo asfalto, un ulteriore banco di prova per i big come Marc Marquez e Andrea Dovizioso ancora in lotta per il Mondiale nonostante la grande distanza tra i due in termini di punti (58).

Altra novità il ritorno in pista di Jorge Lorenzo dopo l’infortunio che potrebbe togliere punti al compagno di squadra alla Honda lanciato verso l’ennesimo titolo.

”Ho dei bei ricordi di questo circuito – aggiunge Valentino Rossi – ma tutto dipende dal tempo. Guidare a Silverstone in condizioni meteorologiche difficili è spaventoso perché stai andando così veloce, quindi speriamo in un tempo simile a quello che abbiamo avuto nel 2017, quando abbiamo trascorso un buon fine settimana”.

Rossi, ormai tagliato fuori dalla lotta per il Mondiale, è alla ricerca della prima vittoria quest’anno. ”Per essere veloci – spiega Rossi – qui hai bisogno di una buon feeling e stabilità. Anche sui tornanti hai punti veloci e ci sono anche molte curve lunghe, quindi è una pista in cui di solito la Yamaha è veloce. Speriamo in un bel tempo perché l’anno scorso è stato un incubo, quindi speriamo che quest’anno sia un buon fine settimana, anche per i tifosi”.