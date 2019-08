CARACAS – Aquiles Hopkins, presidente de Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), mostró su preocupación para el sector tras ser una “crisis que se acentúa”.

Afirmó que “el 2019 lamentablemente es un año de crisis que se acentúa, vamos a producir la mitad de lo que se produjo en el 2018”.

Sostuvo que “el campo venezolano ya no produce y la república se quedó sin dinero para importar porque se acabó la industria petrolera y porque también pasó de exportar más de tres millones de barriles diarios a hoy en día producir cerca de 700 mil barriles diario”.

Por otro lado enfatizó que son 12 años de “caída consecutiva de producción nacional”, lo que ha hecho que los productores cada vez encuentren menos posibilidades.

Alega que “desde el año 2014 no ingresan repuestos para maquinaria agrícola de manera formal al país, no habían sanciones en el 2014 (…) aparte de que las sanciones no impiden la producción de alimentos”.

“La única sanción que hemos tenido los productores agropecuarios venezolanos, ha sido un Gobierno que ha favorecido la importación y le ha dado la espalda a los venezolanos”, aseveró.

Añadió que “la guerra económica ha estado desde quienes han impuesto controles de precios que han quebrado a los sectores productivos, de quienes han privilegiado esas importaciones por encima de lo hecho en Venezuela, de quienes expropiaron empresas que producían alimentos para los venezolanos, que hoy en día no producen nada”.

Hopkins agregó que “pretender responsabilizar a los empresarios, es ser irresponsables”.