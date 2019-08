CARACAS – Lo Stadio Charlety di Parigi ospiterà sabato 24 agosto l’ultima tappa della Diamond League prima delle due finali di Zurigo (29 agosto) e Bruxelles (6 settembre). Il meeting che si disputerà all’ombra della Torre Eiffel offre un favoloso antipasto mondiale, con big di primo piano a sfidarsi sul tartan.

Tramite il suo account Twitter, la venezuelana Yulimar Rojas ha annunciato che sabato sarà in gara a caccia di nuovi primati personali e mondiali. La creola che da alcuni anni vive a Guadalajara, in Spagna si allena sotto la guida esperta del cubano Iván Pedroso, che ha una vasta esperienza a livello mondiale.

Pochi giorni fa, la campionessa del salto triplo ha vinto la medaglia d’oro nei Giochi Panamericani che si sono svolti a Lima in Peru. Il record del meeting (15,12) è a un centimetro dal limite della venezuelana Yulimar Rojas, atterrata a 15,11 nei Panamericanos dove ha stabilito il primato della competizione continentale.

Questo fine settimana, le candidate al podio sono la Rojas, la giamaicana Ricketts e la cubana Povea. Le tre atlete sono salite sul podio dei Giochi Panamericani che si sono da poco conclusi in Peru.

La classifica della Diamond League é guidata dalla colombiana Caterine Ibargüen con 19 punti, alle sue spalle ci sono la giamaicana Shanieska Ricketts con 17 e la venezuelana con 15.

Con molta probabilità nella tappa francese non ci sarà la Ibargüen che durante i Giochi Panamericani ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un’infortunio al piede. Il giorno del forfait aveva annunciato che puntava a recuperarsi per il mondiale che si disputerà a Doha, in Catar, dal 28 settembre al 6 ottobre.

(di Fioravante De Simone)