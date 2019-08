CARACAS – La colonia di calciatori venezuelani nel campionato cileno continua ad arricchirsi, l’ultimo della lista é l’attaccante italo-venezuelano Rafael Arace (24 anni).

La caratteristica di questo calciatore di origine irpina é che ha un buon piede destro e sa giocare bene sulle fasce. Questa sarà la prima esperienza all’estero per l’italo-venezuelano, nel campionato venezuelano ha difeso le maglie di Deportivo Petare, Caracas ed Aragua.

In questo 2019, Arace era stato ceduto in prestito dalla formazione capitolina a quella giallorossa. Con la formazione della ciudad jardín nel Torneo Apertura aveva disputato 18 gare era diventato uno dei perni della squadra portandola fino ai play off dove sono stati battuti dall’Estudiantes de Mérida che poi sono diventati campioni. Mentre in questo Clausura era sceso in campo nelle cinque gare segnando un gol, nella gara vinta 1-0 contro il Caracas a Maracay.

“E’ un passo importante per la mia carriera per tutto quello che significa questo club qui in Cile. Era da diverse settimane che c’era questa trattativa e finalmente é andata in porto e sono molto felice. Vengo ad apportare il mio granellino di sabbia. Tutti i giocatori che hanno indossato questa maglia hanno lasciato il segno ed io non voglio essere l’eccezione” ha dichiarato Arace al sito ufficiale dell’Unión Española.

Sui campi di gioco del campionato cileno l’italo-venezuelano Rafael Arace ritroverà volti noti come quelli di Danny Pérez (ex Zamora, attualmente in forza al Huachipato), Eduard Bello (ex Carabobo, adesso con il Deportes Antofagasta), Jacobo Kouffati Agostini (ex Deportivo Lara, attualmente Deportes Iquique), ed altri.

“La meta é fare bene, come gli altri connazionali nel campionato cileno. Devo portare in alto il vessillo nazionale e portare questa squadra nei posti che si merita” commenta Arace.

Un po’ di storia – L’Unión Española é una squadra fondata il 18 maggio del 1897 da un gruppo di emigranti spagnoli. Nel suo palmares spiccano 7 scudetti del campionato cileno ed é nota la sua rivalità con l’Audax Italiano.

(di Fioravante De Simone)